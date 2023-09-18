Как отбелить кухонные полотенца: такой экономный суперлайфхак понравится всем хозяйкам
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Отбеливатель и не понадобится
Результатом обычной стирки кухонных полотенец не всегда является возврат этим изделиям их первоначальной белизны. Особенно в случаях, когда нужно постирать пожелтевшие вещи или такие, которые приобрели серый оттенок.
Портал lifehacker отмечает, что в такой ситуации многие хозяйки начинают кипятить кухонные салфетки. Но торопиться с этой процедурой не стоит, сначала попробуйте этот интересный метод.
Как отбелить кухонные полотенца без кипячения и отбеливателя
На помощь придет хлорид натрия – продукт, который найдется в любой квартире. Это обычная пищевая соль — оказывается, ее можно использовать не только в кулинарии, но и перед стиркой. Пожелтевшие или посеревшие кухонные полотенца необходимо подвергнуть "соленой" обработке.
Делается это очень просто:
- нужно просто поместить продукты в воду с растворенной кухонной солью;
- температура воды должна быть умеренной — не слишком высокой, но и не слишком низкой;
- при приготовлении раствора необходимо соблюдать следующее соотношение компонентов — на 1 литр жидкости берется 1 столовая ложка соли.
Замочите потерявшие белизну кухонные полотенца в этом растворе перед стиркой. Трехчасового замачивания в соленой воде должно хватить, чтобы полностью подготовить полотенца к машинной стирке, после которой они станут белыми как снег.
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