Мыши в ужасе сбегут из дома: проще средства не придумать

Простой и гуманный способ избавиться от мышей

Мыши в доме — настоящая проблема. Они портят продукты, стены и мебель и переносят вирусы и бактерии. От появления грызунов не застрахован никто. Чаще всего они появляются в частным домах, на дачах, но и в многоквартирном доме мыши тоже могут завестись.

При обнаружении первых признаком появления грызунов нужно срочно применять средства против них. Существует много химии, которая способна эффективно справиться с вредителями. Но она небезопасна для людей и домашних животных. Поэтому лучше прибегнуть к народным методам. К тому же есть простое и доступное средство, которое прогонит всех мышей из помещения.

Чтобы самостоятельно приготовить эффективный раствор от мышей, необходимо будет зайти в аптеку и приобрести там две настойки мяты перечной — масляной и спиртовой.

Масляный и спиртовой растворы мяты перечной нужно смешать в пластиковой бутылке и взболтать. Полученное средство необходимо набрать в большой одноразовый шприц без иглы. Обработайте средством все отверстия и щели, через которые грызуны могут попадать в помещение и все места, где могут обитать мыши.

Насыщенный аромат этого простого средства отпугнет мышей и они сбегут подальше от вашего дома. Аромат мяты сохранится на несколько дней. При необходимости процедуру нужно повторить.

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