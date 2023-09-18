Пластиковый контейнер больше не будет вонять: как вывести запах еды

Удобное приспособление для хранения и переноски продуктов питания имеет существенный недостаток

Пластиковые контейнеры очень удобны в эксплуатации. Они дешевые, легкие и достаточно прочные. Еду в пластиковых контейнерах удобно брать с собой на работу или отдых, а также просто хранить дома.

При всех плюсах у этой посуды есть существенный недостаток. Зачастую даже после мытья внутри сохраняется запах еды. Избавиться от него помогут продукты, которые есть в каждом доме.

Для удаления стойкого запаха с пластикового контейнера проще и быстрее всего использовать жмых от заварного кофе. После того как вы насладитесь ароматным напитком, используйте жмых от него для мытья контейнера. Запах пищи исчезнет.

Второе средство — сода. Сухое вещество нужно смешать с водой до консистенции кашки или крема. Получившуюся массу распределите по поверхности контейнера и накройте крышкой. Спустя два часа смойте средство вместе с неприятным запахом.

Если в доме есть газета, ее также можно использовать для борьбы с запахом пищи в пластиковом контейнере. Помните бумагу и положите в пластиковую емкость. Спустя 5 часов вытащите газету и прополощите емкость. От неприятного запаха не останется и следа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство избавит от неприятного запаха пота в обуви.