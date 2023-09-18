Как почистить ручки на плите: нужно 5 минут и копеечное средство

Этот способ подходит и для несъемных ручек

Поверхность плиты, на которой готовятся разные вкусные блюда — хоть жареная рыбка в фантастическом "кожушке", хоть блинчики по простому рецепту без яиц и молока, — очень быстро плита покрывается липким жирным слоем. Наиболее уязвимым местом можно считать ручки прибора, они мгновенно загрязняются и их трудно чистить из-за формы.

Как отмечает портал Astuce, если у хозяйки есть возможность снять деталь, то решить проблему становится гораздо проще. Достаточно поместить пластиковые кружочки в мыльную воду, а затем протереть губкой и налет легко уберется. Но если снять ручки на плите не получается, в такой ситуации на помощь придет хозяйственное мыло.

Как отмыть ручки на плите от жира

Несмотря на то, что эти детали невозможно снять с плиты, их можно быстро и легко очистить от грязи. Замачивание можно заменить нанесением на них раствора, приготовленного из натертого хозяйственного мыла:

На литр горячей жидкости должно прийтись примерно 50 грамм мыльной "стружки".

После нанесения приготовленного средства на несъемную часть прибора необходимо подождать 3 минуты.

Далее вооружитесь кухонной губкой и пройдитесь ею по обработанным поверхностям.

Если раствор не справляется с отдельными участками, их можно очистить ватным тампоном. Жировые отложения легко удаляются и ручки плиты снова станут чистыми.

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