Как ровно повесить картины на стену без замеров: простой лайфхак на видео

Чтобы картины хорошо смотрелись, между ними должно быть одинаковое расстояние

Картины в комнате могут значительно повлиять на общую атмосферу и настроение помещения. Если некоторые предметы только портят интерьер, то картины служат не только декоративным элементом, но и способом выразить индивидуальность и вкус хозяев.

Чтобы создать цельное впечатление, цветовая гамма картин должна гармонировать с остальными элементами интерьера. Нейтральные тона создадут спокойную и умиротворяющую обстановку, тогда как яркие акценты добавят энергии.

Размер картины также играет важную роль. Крупные полотна могут визуально увеличить пространство, а маленькие картины создадут уют и интимность. Telegram-канал "Ідеї та поради" предложил удобный способ, как ровно повесить несколько рамок на стену.

Как повесить картины одинакового размера — ровно без уровня

Для этого вам понадобится газета, маркер и молоток. Речь идет о развешивании картин на обшитые гипсокартоном стены или другое покрытие, в которое можно забить гвоздь или вкрутить небольшой шуруп. Если у вас стены бетонные, то понадобится ударная дрель или перфоратор, но сам метод подходит тоже:

Расстелите газетный разворот на ровной поверхности.

поверхности. Расположите рамки на газете, контролируя, чтобы они находились параллельно и перпендикулярно газетным колонкам. Разметка страницы визуально поможет разместить их на одинаковом расстоянии и на одинаковой высоте.

газетным колонкам. Разметка страницы визуально поможет разместить их на одинаковом расстоянии и на одинаковой высоте. Поставьте отметку маркером четко возле одного из верхних углов рамки, либо правого, либо левого.

из верхних углов рамки, либо правого, либо левого. Прислоните газету к стене и вбейте гвозди в отмеченных точках. Следите, чтобы верхний край газеты оставался параллельным линии потолка.

Снимите газету и развесьте рамки.

Источник видео: канал "Ідеї та поради"

Не лишним будет напомнить, что выбор картины зависит от стиля. Классической комнате добавят элегантности и роскоши и будут хорошо смотреться репродукции известных художников. В современных интерьерах абстрактные или минималистические произведения могут придать комнате современный и стильный вид.

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