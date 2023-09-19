Как ровно повесить картины на стену без замеров: простой лайфхак на видео
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Чтобы картины хорошо смотрелись, между ними должно быть одинаковое расстояние
Картины в комнате могут значительно повлиять на общую атмосферу и настроение помещения. Если некоторые предметы только портят интерьер, то картины служат не только декоративным элементом, но и способом выразить индивидуальность и вкус хозяев.
Чтобы создать цельное впечатление, цветовая гамма картин должна гармонировать с остальными элементами интерьера. Нейтральные тона создадут спокойную и умиротворяющую обстановку, тогда как яркие акценты добавят энергии.
Размер картины также играет важную роль. Крупные полотна могут визуально увеличить пространство, а маленькие картины создадут уют и интимность. Telegram-канал "Ідеї та поради" предложил удобный способ, как ровно повесить несколько рамок на стену.
Как повесить картины одинакового размера — ровно без уровня
Для этого вам понадобится газета, маркер и молоток. Речь идет о развешивании картин на обшитые гипсокартоном стены или другое покрытие, в которое можно забить гвоздь или вкрутить небольшой шуруп. Если у вас стены бетонные, то понадобится ударная дрель или перфоратор, но сам метод подходит тоже:
- Расстелите газетный разворот на ровной поверхности.
- Расположите рамки на газете, контролируя, чтобы они находились параллельно и перпендикулярно газетным колонкам. Разметка страницы визуально поможет разместить их на одинаковом расстоянии и на одинаковой высоте.
- Поставьте отметку маркером четко возле одного из верхних углов рамки, либо правого, либо левого.
- Прислоните газету к стене и вбейте гвозди в отмеченных точках. Следите, чтобы верхний край газеты оставался параллельным линии потолка.
- Снимите газету и развесьте рамки.
Не лишним будет напомнить, что выбор картины зависит от стиля. Классической комнате добавят элегантности и роскоши и будут хорошо смотреться репродукции известных художников. В современных интерьерах абстрактные или минималистические произведения могут придать комнате современный и стильный вид.
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