Вам даже мыть не придется: как натереть чеснок и не испачкать посуду

Оказывается, все намного проще

Чеснок – незаменимый ингредиент в кухнях многих народов мира. Полезный и вкусный продукт придаст пикантности любому блюду.

Часто чеснок для любимого блюда нужно не просто измельчить, а превратить в пюре. Для этого и понадобится вам терка. Сам процесс измельчения чеснока несложен, а вот достать все кусочки из терки и отмывать посуду потом проблематично. Вместе с "УНИАН" расскажем, как натереть чеснок, чтобы ее потом не пришлось отчищать. Все, что вам понадобится для этого кулинарного лайфхака — обычная пленка или полиэтиленовый пакет.

Как натереть чеснок и сохранить терку чистой

Чтобы натереть чеснок и остаться с чистой теркой, возьмите кусок пищевой пленки или целлофановый пакет. Намотайте пленку поверх терки так, чтобы она зафиксировалась.

Далее обычным способом натирайте чеснок. Измельченные зубчики останутся на пленке, а терка при этом совсем не испачкается и вам не придется потом долгое время отмывать посуду.

Не бойтесь, что пленка или пакет порвется. У них достаточно плотности для того, чтобы не зацепиться за металлические зубчики.

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