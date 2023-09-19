Праздник Трофим и Зосима: что нельзя делать 19 сентября, чтобы не отпугнуть удачу и счастье

В этот день молодые девушки гадали на любовь

Во вторник, 19 сентября, в православной церкви отмечается память святых Трофима и Зосимы Пустынника, которые жили в разные исторические периоды. Святой великомученик Трофим жил в III веке, в то время как Зосима Пустынник — в IV веке. Оба святых проповедовали православие и служили Всевышнему верой и правдой. Из-за своей преданности и учения они столкнулись с гонениями со стороны язычников.

В старину праздновали день меда и пчел. По легенде, с этой даты и в течение девяти дней необходимо было готовить ульи к наступающей зиме. Пчеловоды устраивали медовый праздник, радуя медом своих близких, друзей и соседей. На праздничном столе неотъемлемыми блюдами считались оладьи, которые обязательно обмакивали в свежий мед.

Также в этот день девушки гадали на суженого. По народным приметам, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он обязательно ответит взаимностью.

Что нельзя делать 19 сентября

Ругаться — может привести к нищете.

Ходить на рыбалку — к беде.

Убирать в доме — можно "вымести" из дома удачу, счастье, благополучие.

Жадничать — в будущем придется несладко.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2023 года. Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в этом месяце не будет дополнительных выходных по праздникам или сокращенных рабочих дней.