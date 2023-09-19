Никаких заломов и мятой ткани: хитрости, которые позволят постирать шторы так, чтобы они не помялись

Стирка штор больше не будет для вас проблемой.

Неизбежно, но со временем шторы задерживают на себе пыль и грязь, а это значит, что их периодически нужно чистить. Однако их стирка может вызвать проблему, как сминание ткани. А глажка штор — то еще занятие. К счастью, зная несколько хитростей, этого можно избежать. Более того, привести шторы в порядок можно даже не снимая их с карниза.

Однако сегодня говорим именно о стирке без заломов. Выбирая правильные инструменты работы и применяя правильные советы, стирка штор будет очень легкой и без глажки, пишет портал santeplus. Эти советы помогут вам избежать таких неудобств.

Как постирать шторы в машине, чтобы они не помялись

Стирайте шторы в одиночку

Когда дело доходит до штор, лучшее, что вы можете сделать, — это выработать привычку стирать их, не добавляя другие вещи. Просто положите в стиральную машину максимум две шторы и портьеру.

Используйте правильные настройки стиральной машины

Если на ткани имеются стойкие пятна, активируйте программу "Хлопок" и установите температуру стирки 30°C или даже выберите холодную воду. Вам также необходимо минимизировать цикл отжима, воздерживаясь от добавления слишком большого количества моющего средства. Таким образом, одного полоскания будет достаточно, чтобы удалить остатки чистящего средства.

Вынимая их, обязательно просушите, повесив на открытом воздухе. Так они высохнут бережно и без складок.

Ранее "Телеграф" писал, как отчистить пятно на обивке дивана. Избавиться от загрязнения не так-то и сложно, как может показаться на первый взгляд.