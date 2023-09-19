Еще не все потеряно: как избавиться от жирных пятен на одежде, которую нельзя стирать

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К счастью, в большинстве случаев проблему жирного пятна на вашей одежде, которую нельзя стирать, решит любое средство для мытья посуды или даже обычный шампунь. Его следует нанести на пятно, смочив ним чистую тканевую салфетку. Примерно через 30 минут нужно осторожно почистить пятно, а затем постирать как обычно.

Но что же делать, если речь идет о деликатных тканях или таких вещах, которые вовсе нельзя стирать? Портал Astuce предлагает один простой лайфхак, который поможет справиться с этой задачей.

Как убрать жирное пятно с одежды без стирки

В такой ситуации можно использовать обычный крахмал, который почти наверняка есть на каждой кухне.

Сам процесс несложный:

Насыпьте в емкость небольшое количество крахмала и подогрейте на огне, не забывая постоянно помешивать.

Расстелите полотенце на ровной поверхности, чтобы положить грязный предмет одежды, и нанесите горячий крахмал на пятно.

Горячий порошок смягчит жир и немедленно впитает его.

Когда средство охладится, замените его горячим и продолжайте так, пока пудра полностью не удалит жирные следы.

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