Для чего сделан треугольник на свитшоте: об этом мало кто задумывается

Раньше этот элемент одежды был очень функциональным

В повседневной одежде мы мало внимания обращаем на детали и даже не задумываемся, для чего на рубашке пришита петелька на спине, либо же для чего сделаны "погоны" на плаще. Но на деле оказывается, что такие детали часто сделаны не просто так и служат для удобства носки.

Так, на классической модели свитшота или толстовки часто можно увидеть на вороте прошитый треугольник. На первый взгляд эта деталь кажется простым декоративным элементом. И в современных моделях одежды чаще всего так оно и есть. Но раньше этот треугольник выполнял очень важную функцию.

Когда свитшот использовался исключительно как спортивная одежда, треугольники нашивались не только под горловиной спереди, но и на спине. Эта деталь придавала вороту эластичность, его можно было легко натянуть через голову. В то же время треугольник защищал горловину от растяжения. Но что очень важно, треугольник был сделан из рифленого материала и очень хорошо впитывал пот.

Треугольник под воротником должен выполнять важную функцию

Производители современных свитшотов не всегда добавляют треугольник в изделие. А если он и есть, то выполнен из такой же ткани, как и основное изделие и не имеет никакой функциональности.

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