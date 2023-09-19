Засаленные пятна на куртке исчезнут без следа: достаточно использовать одно из этих простых средств

Самое время привести в порядок куртки и пуховики

С приближением холодов стоит вспомнить, в каком состоянии находятся теплые вещи. Особой популярностью осенью и зимой будут пользоваться куртки, на рукавах и горловине которых часто образуются засаленные пятна. Избавиться от подобного рода загрязнений поможет популярное средство из косметички.

Находчивые хозяйки придумали, как с умом использовать мицеллярную воду в разных бытовых ситуациях. Оказывается, с помощью этого средства можно выводить пятна на одежде.

Если вы заметили, что на куртке появились засаленные пятна, возьмите ватный диск, смочите его мицеллярной водой и протрите загрязнение. Если пятна не сильно въелись в ткань, они исчезнут.

В случае, если мицеллярная вода не справится с задачей, можно использовать другое домашнее средство. Его компоненты точно есть в каждом доме.

Необходимо взять 0,5 литра теплой воды, 2 столовых ложки уксуса и 2 столовых ложки соли. Хорошо перемешайте компоненты и вотрите в пятна. Оставьте средство действовать как минимум 20 минут. Затем смойте смесь под проточной водой. После использования соды с уксусом верхнюю одежду нужно постирать.

Кроме того, от засаленных пятен хорошо помогает любое жидкое средство для мытья посуды. Его нужно нанести на загрязнение, хорошо втереть в ткань с помощью губки и оставить на 30 минут. После этого постирайте куртку как обычно.

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