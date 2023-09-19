Перегородки будут сиять: ловкий трюк очистит от налета душевую кабину

Не спешите тратить деньги на дорогую бытовую химию, навести порядок в душевой кабине помогут подручные средства

В ванной комнате на многих поверхностях образуется известковый налет. Загрязняется не только кран, а и перегородка душевой кабины, однако неприятность с легкостью устраняется.

Чтобы очистить перегородку в душе от налета, воспользуйтесь ловким лайфхакам. Об этом рассказывает издание Express.

Чтобы стекло в душевой кабине сияло, вам понадобится подручное средство – обычный столовый уксус, который часто используется при уборке дома. Доступный продукт заменит дорогую бытовую химию из магазина.

Как очистить от налета стеклянную перегородку в душе:

Смешайте в равных частей воду и уксус. Залейте смесь в распылитель. Нанесите средство на душевую перегородку, жидкость должна покрывать все стеклянные поверхности. Протрите стекло хлопчатобумажной тканью. Если стойкие пятна не удаляются, нанесите жидкость на тряпку и потрите пораженный участок, стараясь не повредить стекло. Протрите поверхность резиновым скребком (ракелем), чтобы удалить лишнюю воду. Аккуратно отполируйте тканью из микрофибры, стекло засияет.

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