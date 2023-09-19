Чем отбелить межплиточные швы в ванной: смешайте три подручных средства

Очистить затирку в ванной комнате можно без агрессивной химии

Одно из загрязненных мест в ванной комнате – швы между плиткой, но им легко вернуть белизну. Вместо дорогой бытовой химии попробуйте использовать самодельную смесь – мощный очиститель.

Чтобы очистить межплиточные швы, воспользуйтесь простым и доступным лайфхаком. О нем рассказывает издание Express.

Так, для очистки затирки понадобятся подручные средства, а именно один стакан пищевой соды, полстакана перекиси водорода и одна столовая ложка жидкости для мытья посуды. Пищевая сода — безопасный дезодорант, мягкий абразив и отбеливатель, который отмоет швы без царапин. Перекись водорода осветлит поверхность и сработает более мягко, чем уксус.

Полученным раствором покройте межплиточные швы толстым слоем. Используйте специальную щетку для чистки затирки или старую зубную щетку. Влажной тканью из микрофибры втирайте смесь в поверхность. Оставьте средство на 5 минут, а затем протрите чистой губкой. Швы между плиткой будут идеально чистыми.

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