Пауки разбегаются от этого запаха: как отвадить от дома восьминогих гостей

Избавиться от паукообразных можно без магазинных химикатов

В осенние месяцы в домах появляется больше нежелательных гостей в виде вездесущих пауков. Однако не спешите травить восьминогих паразитов репеллентами, есть эффективная натуральная альтернатива.

Чтобы избавиться от пауков в доме, воспользуйтесь лайфхаком с лавандой. Эти "приятели" ненавидят сильный аромат растения, пишет Express.

Так, находкой в борьбе с пауками станет эфирное масло лаванды. Из-за сильнодействующих соединений аромат этого растения неприятен для восьминогих "гостей". Дом будет наполнен приятным запахом, а на паукообразных не будет намека, при этом тратить деньги на магазинные репелленты не придется.

Лаванду можно использовать для отпугивания пауков, независимо от того, используется ли она в свечах, ароматических палочках или эфирных маслах, так как все эти предметы обеспечат сильный аромат. Применять запах очень просто: добавьте 15-20 капель лавандового масла в распылитель, наполненный водой, и разбрызгайте раствор по всему дому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с еще одним нежелательным гостем в доме. Чтобы справиться с молью, попробуйте эффективный лайфхак с кожурой цитрусовых.