Чем натереть кран и раковину, чтобы налет тут же отпал: фантастический трюк

Не спешите тратить деньги на бытовую химию, есть более доступная и эффективная альтернатива

В ванной комнате домохозяйства часто сталкиваются с проблемой известкового налета, страдает от этого и мойка на кухне. Однако очистить кран можно без труда с помощью одного фантастического трюка.

Раковина и кран будут сиять, если натереть их особыми подручными средствами. Об эффективном лайфхаке Mirror.

Так, кухонная мойка будет сверкать, как и кран, если выполнить простую очистку в несколько этапов. Что важно, дорогая бытовая химия из магазина вам не потребуется, есть действенные и доступные альтернативы.

Во-первых, намочите ткань в небольшом количестве обычного уксуса, а затем оберните ею известковый налет на кране (обычно отложения скапливаются у основания). Пока уксус делает свою работу, вам нужно приготовить пасту для чистки раковины. Для этого сделайте смесь из трех ингредиентов: соли, лимонного сока и небольшого количества пищевой соды.

Второй шаг очистки раковины: нанесите пасту на внутреннюю часть мойки с помощью тряпки или губки для мытья посуды. Вы также можете использовать зубную щетку, чтобы проникнуть в труднодоступные места. Смойте смесь с раковины, промойте чистой водой и кран. В результате раковина будет идеально чистой и блестящий, а кран – сиять.

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