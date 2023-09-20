Жир и грязь исчезнут на глазах: гениальный трюк без хлопот очистит духовку (видео)

Для чистки духовки не нужно использовать агрессивную химию, есть отличная натуральная альтернатива

Духовой шкаф может быть одни из самых загрязненных приборов в кухне. Однако с помощью подручных средств вы с легкостью удалите жир из духовки, а также уберете остатки пригоревшей пищи внутри.

Чтобы очистить духовку, воспользуйтесь эффективным лайфхаком. Об этом рассказывает материал Mirror.

Гениальный трюк с содой и лимоном показала в ролике блогер @mama_mila в TikTok. Женщина уверяет, что пищевая сода сможет молниеносно справиться с жиров в духовке и сделать поверхности блестящими без особых усилий. Кроме того, в видео используется трюк с лимоном, который облегчает уборку.

Как очистить духовку с помощью пищевой соды и лимона

Так, сначала поместите ломтики лимонов в воду, поставьте емкость в духовку и нагревайте около 20 минут. Затем посыпьте духовку пищевой содой и с помощью губки, смоченной в горячей лимонной воде, аккуратно вотрите средство.

Лимонная вода и пищевая сода легко удаляют жир и грязь с поверхностей духовки. Эти средства домашнего обихода станут отличной альтернативой дорогой бытовой химии.

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