Лучше любого ароматизатора воздуха: популярная приправа избавит от неприятного запаха в доме
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Лавровый лист обладает множеством полезных свойств для нашего здоровья и дома
Лавр – ароматическое и лекарственное растение, обладающее множеством полезных свойств для здоровья и дома. Этот кустарник из семейства лавровых широко используется в кулинарии для придания аромата блюдам и придания им более яркого вкуса. Но его можно использовать и для совершенно других целей.
Благодаря своим свойствам лавровый лист помогает избавиться от неприятного запаха и вполне может заменить собой покупные ароматизаторы воздуха.
Для избавления от неприятных запахов нужно положить приправу в духовку.
- Перед этим духовку необходимо очистить с помощью обезжиривающего моющего средства.
- Выложить лавровый лист на пергаментную бумагу.
- Нагреть духовку до 150 градусов.
- Спустя 20 минут выключить духовку.
- Как только листья высохнут, испускаемый ими аромат устранит неприятные запахи из духовки и распространится по всему дому.
Таким образом, вы избавите свой дом от неприятных запахов.
Таким же образом можно использовать кожуру цитрусовых. Только выкладывать ее лучше на фольгу и разогревать духовку до 200 градусов.
Если нужно освежить воздух и избавиться от неприятного запаха в кухонных шкафчиках, достаточно поместить несколько лавровых листиков в блюдца и расставить по полкам.
Ранее "Телеграф" делился советами, как бороться с неприятным запахом в обуви.