Лучше любого ароматизатора воздуха: популярная приправа избавит от неприятного запаха в доме

Лавровый лист обладает множеством полезных свойств для нашего здоровья и дома

Лавр – ароматическое и лекарственное растение, обладающее множеством полезных свойств для здоровья и дома. Этот кустарник из семейства лавровых широко используется в кулинарии для придания аромата блюдам и придания им более яркого вкуса. Но его можно использовать и для совершенно других целей.

Благодаря своим свойствам лавровый лист помогает избавиться от неприятного запаха и вполне может заменить собой покупные ароматизаторы воздуха.

Для избавления от неприятных запахов нужно положить приправу в духовку.

Перед этим духовку необходимо очистить с помощью обезжиривающего моющего средства. Выложить лавровый лист на пергаментную бумагу. Нагреть духовку до 150 градусов. Спустя 20 минут выключить духовку. Как только листья высохнут, испускаемый ими аромат устранит неприятные запахи из духовки и распространится по всему дому.

Таким образом, вы избавите свой дом от неприятных запахов.

Таким же образом можно использовать кожуру цитрусовых. Только выкладывать ее лучше на фольгу и разогревать духовку до 200 градусов.

Если нужно освежить воздух и избавиться от неприятного запаха в кухонных шкафчиках, достаточно поместить несколько лавровых листиков в блюдца и расставить по полкам.

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