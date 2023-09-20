Белый бюстгальтер останется таким же белым: хитрости, как отбелить пожелтевшее белье

Не носите темную одежду с белым нижним бельем, чтобы оно не выцветло

Элегантное белое нижнее белье незаменимо в гардеробе каждой женщины. Единственный большой недостаток белого нижнего белья: оно имеет свойство быстро пачкаться, становиться серым или желтым. К счастью, есть несколько советов, которые помогут вернуть ему первозданный блеск!

Делимся хитрыми методами, которые помогут вернуть пожелтевшему бюстгальтеру белизну. Выглядеть как новый он будет с помощью соли, соды и уксуса, пишет портал santeplus.

Как отбелить пожелтевший бюстгальтер

Уксус

Уксус отлично подходит для чистки, удаления пятен и отбеливания деликатного белья. Он не дает хрупкой одежде стать грубой, устраняет неприятные запахи и уничтожает все бактерии. Смешайте 1/2 стакана уксуса с обычной порцией средства для деликатной стирки. Окуните бюстгальтер в раствор и оставьте на несколько часов. Тщательно промойте. Ваше белье будет чистым и блестящим!

Пищевая сода

Этот натуральный порошок известен своим очищающим, дезинфицирующим, обезжиривающим, отбеливающим и дезодорирующим действием. Это средство избавляет от стойких пятен. Добавьте 1/2 стакана пищевой соды при обычном способе стирки в сочетании с деликатным стиральным порошком. Оставьте бюстгальтер в растворе на несколько часов, прежде чем хорошо его промыть.

Соль

Соль — ценный природный ингредиент для удаления стойких желтоватых пятен, вызванных потом и грязью. В литр холодной воды добавьте 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки соды. Хорошо перемешайте, чтобы удалить комочки. Затем замочите бюстгальтер в этом растворе на 1–2 часа. Затем ополосните его холодной водой и постирайте как обычно.

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