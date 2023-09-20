Чаще, чем кажется: как часто нужно стирать пижаму

Эксперт по гигиене рассказала, когда нужно стирать пижаму

Пижама — не та одежда, на которой часто появляются видимые загрязнения. Но это не означает, что она не требует частой стирки. Как раз наоборот, пижаму необходимо стирать намного чаще, чем кажется.

Эксперт по гигиене акцентирует внимание на том, что натуральные жиры тела, пот, мертвые клетки кожи, бактерии и косметика для тела в течение ночи собираются на пижаме. Постоянный контакт кожи с грязной одеждой впоследствии может вызвать раздражение и другие проблемы.

Рекомендуется стирать пижаму от одного до трех раз в неделю. Если у вас сильное потоотделение, лучше всего стирать пижаму после каждой проведенной в ней ночи.

Накопленный на пижаме пот может стать благодатной средой для бактерий и грибков. К тому же это приводит к появлению неприятного запаха.

Также на пижаме могут накапливаться таки аллергены как пылевые клещи и перхоть домашних животных. Они могут раздражать вашу кожу, вызывать чихание и насморк.

Постиранную пижаму необходимо хорошо высушить на свежем воздухе, или в сушильно машине. Хранить ее лучше в ящике комода или шкафу, а не под подушкой.

Так же часто, как и пижаму, необходимо стирать полотенца, платья, юбки и джемперы. В то время как нижнее белье и колготы нуждаются в ежедневно й стирке.

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