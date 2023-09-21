Просто замените колбасу другими продуктами: как "освежить" вкус оливье

Близкие не узнают блюдо

Салат оливье – традиционное блюдо на наших столах. Несмотря на существование сотни других рецептов крутых праздничных салатов, мы все равно любим полакомиться именно оливье.

Обычно оливье готовят из стандартного набора ингредиентов. Многие не могут даже не представить этот салат без традиционной вареной колбасы. Однако можно попробовать приготовить салат и без этого ингредиента. Вместе с Рixelinform расскажем, чем можно заменить вареную колбасу в блюде. Так ваше блюдо станет еще более полезным.

Чем заменить вареную колбасу в оливье

Мясо – самый популярный "заменитель" колбасным изделиям в блюде. Для добавления ингредиента в оливье мясо следует отварить, измельчить и перемешать с другими ингредиентами. Вкус салата станет гораздо богаче и ярче. А с копченым мясом вкус оливье получится еще более необычным.

Если вам в магазине попадет этот соевый творог тофу, то попробуйте – и не пожалеете. Его универсальный вкус сочетается с любыми продуктами питания. Именно по этой причине тофу в салате будет отлично смаковать.

Любители грибов могут смело использовать для приготовления оливье. В таком случае колбаса будет явно излишней.

Рекомендуем приготовить "летний" оливье по рецепту "Телеграфа". Это фантастическое блюдо понравится всем.