Выбросите в мусорку все банки: какие продукты могут испортить консервацию
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Не добавляйте эти продукты — и ваша консервация не испортится
Консервация — отличный способ сохранить вкус и витамины овощей и фруктов на зиму. У всех кулинаров всегда под рукой масса самых разнообразных рецептов маринованных помидоров, огурцов, овощных салатов и необычного варенья.
Однако даже самый опытный повар может допустить ошибки и испортить консервацию. Вместе со Smachnonews расскажем, какие продукты лучше не добавлять при консервировании овощей — они могут отрицательно повлиять на длительность хранения и безопасность консервированных продуктов.
Что не следует добавлять в консервацию
Сырой чеснок не рекомендуется добавлять в консервацию. Все дело в том, что он содержит микроорганизмы, которые могут способствовать бактериальному росту в консервах и увеличить риск повреждения продуктов и ухудшить их качество и безопасность.
К тому же у сырого чеснока очень острый и насыщенный вкус и аромат. Это может повлиять на вкус и аромат других ингредиентов в банке.
В майонезе содержатся яйца и масло — эти ингредиенты являются идеальной средой для роста бактерий. В результате ваша консервация может испортиться.
К тому же во время обработки и хранения майонез может потерять привычную консистенцию и стать жидким или сгущенным. Этот факт может повлиять на качество и вкус консервированных продуктов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить консервацию. Храните ваши заготовки правильно.