Выбросите в мусорку все банки: какие продукты могут испортить консервацию

Не добавляйте эти продукты — и ваша консервация не испортится

Консервация — отличный способ сохранить вкус и витамины овощей и фруктов на зиму. У всех кулинаров всегда под рукой масса самых разнообразных рецептов маринованных помидоров, огурцов, овощных салатов и необычного варенья.

Однако даже самый опытный повар может допустить ошибки и испортить консервацию. Вместе со Smachnonews расскажем, какие продукты лучше не добавлять при консервировании овощей — они могут отрицательно повлиять на длительность хранения и безопасность консервированных продуктов.

Что не следует добавлять в консервацию

Сырой чеснок не рекомендуется добавлять в консервацию. Все дело в том, что он содержит микроорганизмы, которые могут способствовать бактериальному росту в консервах и увеличить риск повреждения продуктов и ухудшить их качество и безопасность.

К тому же у сырого чеснока очень острый и насыщенный вкус и аромат. Это может повлиять на вкус и аромат других ингредиентов в банке.

В майонезе содержатся яйца и масло — эти ингредиенты являются идеальной средой для роста бактерий. В результате ваша консервация может испортиться.

К тому же во время обработки и хранения майонез может потерять привычную консистенцию и стать жидким или сгущенным. Этот факт может повлиять на качество и вкус консервированных продуктов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго можно хранить консервацию. Храните ваши заготовки правильно.