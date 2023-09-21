Забудьте о плесени и конденсате в доме: из чего приготовить мощный раствор

Не спешите покупать дорогие средства, есть более доступная альтернатива

Проблема с плесенью в доме обостряется осенью. Причиной часто служит скопление конденсата на окнах из-за повышенной влажности в комнате и недостаточной вентиляции. Однако есть простой способ избавиться от обеих неприятностей.

Убрать плесень и конденсат можно с помощью самодельного раствора. Об эффективном лайфхаке пишет Mirror.

Так, раз и навсегда справиться с плесенью и конденсатом, которые осели на ваших окнах, можно не только с помощью специального средства из магазина. Попробуйте приготовить своими руками мощный раствор, чтобы убить все бактерии.

Для этого смешайте одну часть отбеливателя с 10 частями воды. Ключевой ингредиент обойдется вам дешевле, чем химикаты против плесени.

Кроме того, важно обеспечить хорошую вентиляцию помещений, либо оставляя окна открытыми, либо используя вытяжные вентиляторы. Кроме того, удалить влагу из воздуха помогут осушители. Поддерживайте постоянную температуру в доме и обеспечьте регулярное отопление, чтобы уменьшить образование конденсата.

Напомним, когда дело доходит до очистки плесени, всегда следует надевать защитное снаряжение, например, резиновые перчатки. Не забывайте, что споры грибка могут перемещаться по воздуху, пока вы моете стены или пол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что от плесени чаще всего страдает ванная комната. К счастью, удалить грибок поможет домашнее средство из подручных материалов.