Что добавить при стирке белого постельного белья, чтобы оно не тускнело: маленькая хитрость

Вместо кондиционера стоит использовать подручные средства

При стирке постельного белья важно учесть не только температурный режим, чтобы сохранить цвет ткани. Многие домохозяйства добавляют в барабан стиральной машины особые средства.

Чтобы белое постельное белье не тускнело, воспользуйтесь маленькой хитростью. Об эффективном лайфхаке рассказал Express.

Так, рекомендуется стирать простыни, пододеяльники и наволочки в прохладном, бережном режиме с использованием мягкого моющего средства. Для белого постельного белья эксперт по тканям Гарет Коксалл предложил использовать обычный уксус и пищевую соду. Два доступных ингредиента помогут простыням и не только выглядеть свежими, всего лишь добавьте их в стиральную машину.

Уксус используют для смягчения постельного белья, удаления бактерий и пятен. Пищевая сода — отличное средство для стирки, поскольку представляет собой мягкую щелочь и удаляет грязь и жир. Натуральный ингредиент предотвратит образование пятен и особенно полезен в районах с жесткой водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, при какой температуре советуют стирать простыни. Если вы выбираете горячий цикл на стиральной машине, то это плохая идея.