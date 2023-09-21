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На случай блэкаута: как сохранить продукты в холодильнике, если свет отключат надолго

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти советы точно пригодятся
Эти советы точно пригодятся. Фото shutterstock.com

Ваши продукты будут свежими дольше

Сегодня, 21 сентября, во время очередной массированной атаки в Ровно есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру. В результате без электроэнергии осталась часть Ровенского района.

Поэтому актуальным остается вопрос безопасного хранения продуктов при отключениях электроэнергии. Соответствующими советами поделилось Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области в Facebook.

Как сохранить еду в холодильнике при отключениях света

В холодильнике и морозильнике выставьте правильную температуру. Она должна составлять +4 или ниже в холодильнике, и ниже 0 — в камере.

Для подготовки к чрезвычайной ситуации заморозьте контейнеры с водой. Эта хитрость позволит сохранить температуру продуктов при температуре +4 или ниже, если придется доставать продукты из холодильника.

Если свет уже отключили, держите двери холодильника и морозильника закрытыми. Так продукты останутся безопасными до четырех часов в холодильнике, двое суток в полной морозилке, сутки в полупустой камере. В случае отсутствия электроэнергии более четырех часов положите лед в холодильник.

Подозрительную пищу лучше на вкус не пробовать. Если настораживает цвет, запах, структура, эти продукты лучше выбросить. Особенно это касается продуктов питания, которые имеют короткий срок хранения: мясо, рыба, яйца, молочные продукты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, прогнозируют ли Украине массовые отключения электричества. Будьте готовы к любым поворотам событий с нашими лайфхаками.

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#Лайфхак #Блэкаут