Всего 20 минут – и пятен пота не будет: гениальный трюк, чтобы спасти одежду

Не спешите тратить деньги на дорогие порошки, воспользуйтесь подручной альтернативой

Пятна могут испортить любимую вещь. Особенно часто одежда страдает от следов пота, но при правильном подходе с таким типом загрязнения легко справиться.

Чтобы отстирать пот, воспользуйтесь подручными средствами. Об эффективных лайфхаках рассказывает материал The Sun.

Так, пятна пота нередко появляются на детских вещах. Бег по игровой площадке может загрязнить одежду. Особенно сложно убрать пожелтения на ткани с белых рубашек и физкультурной экипировки.

Как отстирать пот с одежды? Во-первых, отправьте вещи в стирку как можно скорее. Если вы оставите в сумке спортивный комплект на несколько дней, то ситуация только усугубится.

Во-вторых, вы можете обработать пятно пота специальным пятновыводителем или же альтернативным средством — втереть в пораженный участок ткани обычный уксус. Один гениальный трюк точно "спасет" вашу одежду: приготовьте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на вещь, а затем оставьте средство на 20 минут. После этого можете постирать изделие, как обычно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важных нюансах стирки белого постельного белья. Если прибегнуть к маленькой хитрости, ткань не потускнеет.