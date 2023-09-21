Вы неправильно стираете махровые полотенца: два нюанса, о которых следует знать

Верните полотенцам их первоначальные мягкость и пушистость

Бывает так, что махровые полотенца, которые вы приобрели, больше не такие мягкие и пушистые, как были при покупке, они стали жесткими и менее приятными на ощупь. Это связано с неправильным способом их стирки. Однако не следует огорчаться, ведь есть эффективный метод, который вернет вашим полотенцам их первоначальную мягкость и пышность.

Чтобы избежать необходимости поиска новых махровых полотенец, можно прибегнуть к одному простому совету, который вернет им первоначальное состояние. Все, что вам понадобится, это уксус и теннисные мячи, пишет prostoway.

Как стирать махровые полотенца: 2 важных момента

Вместо использования стирального порошка, стоит применять гель для стирки, что ощутимо улучшит результаты стирки и сохранит мягкость тканей. Для улучшения качества стирки можно положить несколько теннисных мячиков в стиральную машину во время процесса. Вместо обычного кондиционера добавьте немного уксуса в отсек для кондиционера. Стирать нужно при температуре 40 или 60 градусов.

Ранее мы писали, в чем замачивать полотенца перед стиркой. Быстрый и простой способ.