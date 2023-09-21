Эту ошибку совершают даже опытные кулинары: можно ли на самом деле замораживать сыр

Есть другие методы хранения, которые больше подходят сыру

Мы рассказывали, как заморозить зелень на зиму. В общем, замораживание — один из самых популярных методов хранения продуктов. Но не всей еде подходит минусовая температура.

В частности, не рекомендуется замораживать сыр — из-за высокого содержания влаги, а также влияния на текстуру и вкус. На Pixelinform рассказали о нескольких причинах, по которым замораживание сыра – плохая идея.

Изменение текстуры

Из-за замораживания и размораживания сыра от продукта может отделиться влага. Это приведет к зернистой или водянистой текстуре. При употреблении сыра такое изменение может быть нежелательным.

Изменение вкуса

Замораживание сыра также может повлиять на его вкус. Особый вкус сыра (в зависимости от сорта) может исчезнуть, также может появиться неприятный вкус.

Отслаивание

Сыр имеет тенденцию расслаиваться при замораживании. Это расслоение может быть затруднительно, а то и невозможно исправить.

Снижение качества

Лучше всего сыр есть свежим. Замораживание может снизить общее качество. Продукт будет не только невкусным, но и непривлекательным.

Учитывая его порчу, сыр следует употреблять в течение рекомендуемого срока хранения. Мы рассказывали, как хранить его в холодильнике.