Скатерть будет безупречно чистой: как вывести с нее любое пятно

Пятна на скатерти после застолья можно удалить с помощью народных средств

Скатерть — незаменимый атрибут уютной кухни. Но обычно после застолья на них остаются пятна от масла или соуса, красного вина, кофе или других продуктов и напитков.

Удаление сильных пятен может показаться сложной и даже невыполнимой задачей. Но на самом деле с ними легко справиться, если использовать средства из повседневного обихода.

Как удалить пятна от красного вина

Во время застолья может случиться так, что кто-то прольет вино на скатерть. Вывести такое пятно поможет пена для бритья и сода.

Сначала промокните (никогда не трите!) пятно влажной тряпкой, чтобы впитать излишки. Нанесите на пораженный участок крем для бритья, аккуратно промокните и оставьте на 30 минут. По истечении получаса загрузите скатерть в стирку с ½ стакана пищевой соды.

Чем больше времени прошло с момента появления пятна, тем труднее его будет удалить. Поэтому приступайте к его удалению как можно скорее.

Как удалить пятна от кофе

Чтобы пролитый кофе не испортил скатерть и ваше настроение, налейте на пораженный участок жидкость для мытья посуды и посыпьте его пищевой содой (используйте сито, чтобы не было комочков). Убедитесь, что вся поверхность пятна покрыта.

Оставьте на 30 минут, затем смойте средство под проточной водой и постирайте скатерть. При необходимости повторите процедуру несколько раз.

Как удалить масляные и жировые пятна

Одно из наиболее распространенных пятен на столовом белье возникает из-за попадания оливкового масла или жира.

Лучший способ удалить масляное пятно — использовать кукурузный крахмал или пищевую соду. Обильно нанесите сухое порошкообразное вещество на пятно и дайте ему застыть от 30 минут до часа. Как только пятно впитается, стряхните порошок. Замочите скатерть в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды на час. После этого постирайте скатерть как обычно.

Как удалить свечной воск

Свечи на столе придают атмосферу уюта и романтики. А вот в пятнах воска на скатерти ничего романтичного нет. Дайте воску затвердеть, прежде чем пытаться его удалить. Чтобы ускорить процесс, бросьте скатерть в морозильную камеру — замороженный воск еще более хрупкий и его легче удалить. Когда воск полностью затвердеет, аккуратно снимите его тупым ножом.

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