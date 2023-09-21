Не тратьте деньги на салон, наслаждайтесь дома: как устроить SPA в своей ванной
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Главное - настрой и продуманная до мелочей подготовка
Создание спа-ванны в домашних условиях может быть замечательным способом позаботиться о себе или расслабиться после тяжелого рабочего дня. Правда, если вы суеверны, то для этого подходит не любое время — считается, что есть дни, когда нельзя мыть голову.
Как устроить СПА-день дома — подготовка
Вот несколько шагов, которые помогут вам создать уютную и расслабляющую атмосферу SPA в ванной комнате:
- Если это возможно, приглушите освещение или расставьте на ровных поверхностях свечи, можно ароматические. Позаботьтесь о подставках, на которые будет стекать воск.
- Подготовьте ароматические масла или соль для ванны, чтобы создать приятный аромат. Например, лаванда, эвкалипт и роза являются популярными выборами для ароматерапии.
- Включите успокаивающую музыку. Это могут быть звуки природы, леса или воды, медитативные треки для создания подходящей атмосферы. Уложите на пол тканевый коврик.
- Убедитесь, что в ванной комнате есть чистые мягкие полотенца. Принесите уютный халат, чтобы продлить ощущение комфорта после процедур.
И расставьте на расстоянии вытянутой руки все средства, которые вы намереваетесь использовать. Нет ничего хуже, чем в процессе выбираться из ванны за тюбиком, который остался в другом месте.
Какие спа-процедуры можно делать дома — советы
Для начала нужно принять душ, чтобы смыть с кожи и волос естественный жир и пот. Тело должно быть чистым для достижения максимального эффекта.
Далее в программе:
- скраб для тела;
- пилинг кожи лица;
- омовение теплым душем;
- расслабляющая ванна с морской солью, ароматическим гелем, молочком для ванны, травами — на ваш выбор (температура должна быть комфортной для вас, не горячей и не холодной);
- маски на лицо и волосы — используйте маску для лица, чтобы освежить кожу, и укрепляющую маску или средство для увлажнения волос.
Дайте себе достаточно времени для расслабления в воде. Попробуйте медитацию или глубокое медленное дыхание, чтобы снять стресс. Вы можете также принести с собой в ванную книгу или журнал для чтения. Категорически не рекомендуется брать с собой телефон, отключите звук и оставьте его в другой комнате — ваша задача полностью отключиться от реальности на это время.
После принятия ванны аккуратно высушите себя мягким полотенцем и нанесите увлажняющий крем или лосьон на кожу. Позаботьтесь о себе, выпейте стакан воды, чтобы восполнить потерю жидкости.
Также есть такая процедура как обертывание. Портал lifehacker рассказал, как сделать обертывание в домашних условиях — для этого нужно:
- в пропорции 1:3 развести уксус (белый или яблочный) с водой;
- смочить им вафельные полотенца или марлю;
- предварительно очищенные и разогретые легким массажем проблемные места обернуть полотенцами и пищевой или косметической пленкой на два часа.
Не делайте на коже с высыпаниями, ранками или другими повреждениями. После этой процедуры нужно обязательно восполнить запас жидкости в организме.
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