Не тратьте деньги на салон, наслаждайтесь дома: как устроить SPA в своей ванной

Главное - настрой и продуманная до мелочей подготовка

Создание спа-ванны в домашних условиях может быть замечательным способом позаботиться о себе или расслабиться после тяжелого рабочего дня. Правда, если вы суеверны, то для этого подходит не любое время — считается, что есть дни, когда нельзя мыть голову.

Как устроить СПА-день дома — подготовка

Вот несколько шагов, которые помогут вам создать уютную и расслабляющую атмосферу SPA в ванной комнате:

Если это возможно, приглушите освещение или расставьте на ровных поверхностях свечи , можно ароматические. Позаботьтесь о подставках, на которые будет стекать воск.

, можно ароматические. Позаботьтесь о подставках, на которые будет стекать воск. Подготовьте ароматические масла или соль для ванны, чтобы создать приятный аромат. Например, лаванда, эвкалипт и роза являются популярными выборами для ароматерапии.

или соль для ванны, чтобы создать приятный аромат. Например, лаванда, эвкалипт и роза являются популярными выборами для ароматерапии. Включите успокаивающую музыку. Это могут быть звуки природы , леса или воды, медитативные треки для создания подходящей атмосферы. Уложите на пол тканевый коврик.

, леса или воды, медитативные треки для создания подходящей атмосферы. Уложите на пол тканевый коврик. Убедитесь, что в ванной комнате есть чистые мягкие полотенца. Принесите уютный халат, чтобы продлить ощущение комфорта после процедур.

И расставьте на расстоянии вытянутой руки все средства, которые вы намереваетесь использовать. Нет ничего хуже, чем в процессе выбираться из ванны за тюбиком, который остался в другом месте.

Какие спа-процедуры можно делать дома — советы

Для начала нужно принять душ, чтобы смыть с кожи и волос естественный жир и пот. Тело должно быть чистым для достижения максимального эффекта.

Далее в программе:

скраб для тела;

пилинг кожи лица;

омовение теплым душем;

расслабляющая ванна с морской солью, ароматическим гелем, молочком для ванны, травами — на ваш выбор (температура должна быть комфортной для вас, не горячей и не холодной);

маски на лицо и волосы — используйте маску для лица, чтобы освежить кожу, и укрепляющую маску или средство для увлажнения волос.

Дайте себе достаточно времени для расслабления в воде. Попробуйте медитацию или глубокое медленное дыхание, чтобы снять стресс. Вы можете также принести с собой в ванную книгу или журнал для чтения. Категорически не рекомендуется брать с собой телефон, отключите звук и оставьте его в другой комнате — ваша задача полностью отключиться от реальности на это время.

После принятия ванны аккуратно высушите себя мягким полотенцем и нанесите увлажняющий крем или лосьон на кожу. Позаботьтесь о себе, выпейте стакан воды, чтобы восполнить потерю жидкости.

Также есть такая процедура как обертывание. Портал lifehacker рассказал, как сделать обертывание в домашних условиях — для этого нужно:

в пропорции 1:3 развести уксус (белый или яблочный) с водой;

развести уксус (белый или яблочный) с водой; смочить им вафельные полотенца или марлю;

предварительно очищенные и разогретые легким массажем проблемные места обернуть полотенцами и пищевой или косметической пленкой на два часа.

Не делайте на коже с высыпаниями, ранками или другими повреждениями. После этой процедуры нужно обязательно восполнить запас жидкости в организме.

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