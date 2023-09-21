Мыши не переносят этот запах: как избавиться от грызунов

Доступное средство, которое поможет прогнать мышей из дома

С наступлением холодов учащаются случаи, когда в дом проникают непрошеные гости — мыши. Они начинают селиться не только в погребах, подвалах и на чердаках, но и непосредственно в жилых комнатах. Эти маленькие грызуны наносят ущерб жилищу и вред здоровью человека. При обнаружении мышей в доме, необходимо срочно прогонять их.

Для избавления от мышей не обязательно покупать в магазине какие-то отравы и мышеловки. Справиться с этой задачей поможет широко используемое в быту средство — уксус.

Обычный столовый уксус есть на каждой кухне. Использовать его против мышей очень просто. Налейте средство в небольшие емкости и расставьте их по углам помещений, где вы видели грызунов. Но следите за тем, чтобы дети и домашние питомцы не добрались до уксуса.

Либо можно применить яблочный уксус. Его необходимо распылить по периметру дома и особенно в местах, где появляются грызуны. Через месяц процедуру стоит повторить.

Секрет этого метода заключается в том, что мыши не переносят резкие запахи. Услышав уксус они уберутся подальше от этого места.

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