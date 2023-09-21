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Даже самый страшный жир сойдет: чем отмыть кафель на кухне

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Место возле плиты одной из самых грязных на кухне
Место возле плиты одной из самых грязных на кухне. Фото Pixabay

С помощью этих средств получится быстро и без проблем отмыть грязные поверхности

Зачастую на кухнях в зоне рабочей поверхности и плиты делают фартук из кафельной плитки. Именно на этой поверхности скапливается очень много жира, который быстро застывает и трудно удаляется.

От сильных загрязнений часто применяют покупную химию и металлические мочалки. Но есть натуральные средства, которые эффективно растворяют жир и не наносят вред ни поверхности, ни коже рук.

Для удаления жира с кафельного фартука понадобится горчичный порошок. Средство нужно смешать с небольшим количеством воды. Смесь по консистенции должна напоминать пасту или густую сметану.

Нанесите средство на загрязнение и немного подождите. Затем потрите губкой и смойте водой. Следите за тем, чтобы горчица не засохла.

Не менее эффективно удалит старый жир со стен смесь из соды, лимонной кислоты и крахмала. Стакан пищевой соды, столько же картофельного крахмала и пять столовых ложек лимонной кислоты необходимо смешать.

Перед уборкой небольшое количество полученного порошка нужно смешить с водой до состояния густой кашицы. Полученное средство нужно нанести на загрязнение и оставить на час, а затем протереть губкой и смыть водой.

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