Чтобы пах только пищей: как убрать неприятный запах из холодильника
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Избавиться от посторонних запахов в холодильнике помогут простые, но действенные средства
Даже при постоянной уборке и уходе за холодильником в нем могут время от времени возникать неприятные запахи. Такое в большинстве случаев происходит из-за того, что еда долго стоит без крышки. Особенно это касается таких продуктов как рыба, мясо или молочка.
Избавиться от посторонних запахов в холодильнике помогут простые, но действенные средства. Как пишет news24.in.ua, для уборки в холодильнике можно воспользоваться кофе, содой, уксусом и другими веществами, которые точно есть на каждой кухне.
Кофе
Кофе обладает отличным абсорбирующим эффектом, который поможет бороться с неприятными запахами. Просто положите на тарелку несколько ложек молотого кофе, или сделайте небольшой холщовый мешочек с кофе, и оставьте в холодильнике.
Сода
Поставьте в холодильник стакан с содой в несколько часов, можно оставить на ночь. Сода не только уберет посторонние запахи, но и уничтожит вызывающие их бактерии.
Перец
Черный молотый перец можно использовать для борьбы с неприятными запахами. Насыпьте несколько ложек перца в тканевый мешочек и уложите в холодильник. Это очистит его от запаха и бактерий, а также подарит приятный аромат перцу.
Соль
Соль, как перец, и сода абсорбирует неприятные запахи. Достаточно всего-навсего положить ее в небольшую миску и отправить в холодильник.
Уксус
Чтобы очистить холодильник от запахов и придать ему свежесть, применяйте уксус. Смочите в нем губку и протрите все поверхности вашего холодильника. Тогда там будет пахнуть только едой, без посторонних запахов.
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