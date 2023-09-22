Чтобы пах только пищей: как убрать неприятный запах из холодильника

Избавиться от посторонних запахов в холодильнике помогут простые, но действенные средства

Даже при постоянной уборке и уходе за холодильником в нем могут время от времени возникать неприятные запахи. Такое в большинстве случаев происходит из-за того, что еда долго стоит без крышки. Особенно это касается таких продуктов как рыба, мясо или молочка.

Избавиться от посторонних запахов в холодильнике помогут простые, но действенные средства. Как пишет news24.in.ua, для уборки в холодильнике можно воспользоваться кофе, содой, уксусом и другими веществами, которые точно есть на каждой кухне.

Кофе

Кофе обладает отличным абсорбирующим эффектом, который поможет бороться с неприятными запахами. Просто положите на тарелку несколько ложек молотого кофе, или сделайте небольшой холщовый мешочек с кофе, и оставьте в холодильнике.

Сода

Поставьте в холодильник стакан с содой в несколько часов, можно оставить на ночь. Сода не только уберет посторонние запахи, но и уничтожит вызывающие их бактерии.

Перец

Черный молотый перец можно использовать для борьбы с неприятными запахами. Насыпьте несколько ложек перца в тканевый мешочек и уложите в холодильник. Это очистит его от запаха и бактерий, а также подарит приятный аромат перцу.

Соль

Соль, как перец, и сода абсорбирует неприятные запахи. Достаточно всего-навсего положить ее в небольшую миску и отправить в холодильник.

Уксус

Чтобы очистить холодильник от запахов и придать ему свежесть, применяйте уксус. Смочите в нем губку и протрите все поверхности вашего холодильника. Тогда там будет пахнуть только едой, без посторонних запахов.

Раньше мы рассказывали, чем натереть кран и раковину, чтобы налет сразу отпал. Фантастический трюк без химии.