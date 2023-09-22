Как вывести следы от жвачки майонезом: удивительные способы отстирать стойкие загрязнения

Забудьте о соскребании стойких пятен, чтобы не повредить любимую одежду

Жевательная резинка, лак для ногтей и другие косметические продукты могут оставлять устойчивые пятна на вашей одежде, которые бывает довольно сложно отстирать. Не торопитесь избавляться от своих любимых вещей. Так же, как и при удалении следов пота, можно воспользоваться доступными средствами.

Советами, которые могут помочь избавиться от стойких пятен на вашей любимой одежде, поделились в издании express. Вам понадобятся такие натуральные компоненты, как майонез, лимонный сок и спирт. Никакой "химии".

Как вывести следы от жвачки майонезом

Для вещей, окрашенных в темные тона, можно применить майонез. Процедура очень проста: нанесите небольшое количество майонеза на ткань, а затем мягко потрите, и жвачка легко отойдет.

В качестве альтернативы можно использовать лимонный сок. Для этого погрузите одежду в лимонный сок и, используя нож с тупым лезвием, удалите излишки жевательной резинки. После этого сразу же поместите одежду в стиральную машину.

Как вывести с одежды лак для ногтей

Удалите избыток лака для ногтей, используя тупой край ложки. Затем промокните пораженную область тканью и спиртом. После этого удалите остатки, аккуратно выстирывая одежду с помощью мыла и теплой воды, и только после этого отправьте в стиральную машину.

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