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Секретный ингредиент в тесте не даст выпечке зачерстветь

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Способ, подходящий ко почти всем видам теста
Способ, подходящий ко почти всем видам теста. Фото turkmenmakarna.com

Булочки будут вкусны даже на третий день

Вкусные рыхлые пирожки, ароматный хлеб и другая выпечка – это очень вкусно, особенно если есть их свежими, как только из духовки. Но на следующий день вся эта выпечка твердеет и теряет привлекательность.

Но есть один секретный ингредиент, который к тесту добавляют опытные кулинары. О нем рассказали на портале "На ПЕНСИИ".

Буквально через несколько часов пирожки, хлеб, булочки теряют свою первоначальную свежесть. Они все еще вкусны, но "Вау-эффекта" от них уже нет. А так хочется, чтобы изделия из теста были свежими и вкусными и на следующий день.

Зачем сыпать манную крупу в тесто?

В самом деле, сделать это довольно легко. Достаточно при замешивании теста добавить только один простой ингредиент, который точно есть на вашей кухне.

Продукт, который спасет выпечку от быстрого высыхания, – манная крупа. И ее нужно совсем немного – на 500 мл молока, воды или другой жидкости, которую вы добавляете в тесто, понадобится 1 столовая ложка манки.

Затем останется просто замесить тесто привычным образом. Такое блюдо будет очень долго сохранять мягкость и свежесть — не только на второй день, но и дольше.

Но манку можно добавлять не во все виды теста. Она подходит для блинов, а также в основу для пирожков или хлеба. А что касается теста для печенья, пирожных, пельменей и вареников — манка к ним не подходит.

Зато хлеб и пирожки будут отличными. Также мы рассказывали о кулинарных уловках, которые помогут гораздо вкуснее приготовить мясо.

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#Выпечка #Тесто #Манка #Лайфхак