Окна не будут "плакать": как сделать заменитель осушителя воздуха
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Простые способы избавиться от влаги на окнах
Появление капель воды на окне внутри квартиры доставляет массу неудобств хозяевам жилья. С этой проблемой чаще всего приходится сталкиваться в осенне-зимний период. Появление конденсата — нормальный процесс, но он может привести к возникновению плесени в доме.
Самая главная причина того, что окна начинают "плакать" — разница температур. Поверхность окна остывает и пар начинает конденсироваться на ней. Усугубляют явление растения на подоконнике и движение воздуха.
Регулярное проветривание и вытяжка сократят появление конденсата на окнах. Также нужно перестать сушить белье в квартире.
В идеале также уменьшить влажность в квартире. С этим справится осушитель. Но его можно заменить и самодельным средством.
Для самодельного осушителя воздуха потребуются сода, соль и марля. Сухие компоненты необходимо смешать. Смесь нужно высыпать в марлю, завернуть ее и положить в контейнер. А уже контейнер поставить на подоконник.
Соль и сода являются естественными поглотителями влаги и уменьшат скопление конденсата на окнах.
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