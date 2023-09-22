Окна не будут "плакать": как сделать заменитель осушителя воздуха

Простые способы избавиться от влаги на окнах

Появление капель воды на окне внутри квартиры доставляет массу неудобств хозяевам жилья. С этой проблемой чаще всего приходится сталкиваться в осенне-зимний период. Появление конденсата — нормальный процесс, но он может привести к возникновению плесени в доме.

Самая главная причина того, что окна начинают "плакать" — разница температур. Поверхность окна остывает и пар начинает конденсироваться на ней. Усугубляют явление растения на подоконнике и движение воздуха.

Регулярное проветривание и вытяжка сократят появление конденсата на окнах. Также нужно перестать сушить белье в квартире.

В идеале также уменьшить влажность в квартире. С этим справится осушитель. Но его можно заменить и самодельным средством.

Для самодельного осушителя воздуха потребуются сода, соль и марля. Сухие компоненты необходимо смешать. Смесь нужно высыпать в марлю, завернуть ее и положить в контейнер. А уже контейнер поставить на подоконник.

Соль и сода являются естественными поглотителями влаги и уменьшат скопление конденсата на окнах.

Ранее "Телеграф" делился способами, как вскипятить воду без света и газа.