Чтобы запах не сбивал с ног: просто насыпьте в кухонную раковину эти подручные средства

Если из вашей мойки разносится неприятный запах, помогут простые "бабушкины" советы

Почему может быть запах из раковины на кухне — нежелательные ароматы появляются оттуда по нескольким причинам. Это может быть как засор в сифоне, так и нерегулярное использование мойки, деформация гофры, или если соседи установили заглушки и раковина "булькает". Уборка в кухне и так не является самым любимым делом, особенно когда нужно отмыть ручки на газовой плите, а еще когда в воздухе витает неприятный запах…

В таком случае портал news24.in.ua рекомендует понаблюдать за работой мойки, чтоб найти корень проблемы. Возможно, у вас забился сифон и после его очистки все придет в норму.

Как избавиться от запаха в кухонной мойке

Если сифон промыт, повреждений на гофре нет, а мойка все равно выделяет неприятный запах, рекомендуется попробовать такие "бабушкины" способы:

Насыпьте в слив лимонную кислоту (1 пакет) и залейте горячей водой (1/2 стакана). Подождите 15-20 минут и промойте 3-5 минут проточной водой комнатной температуры.

и промойте 3-5 минут проточной водой комнатной температуры. Засыпьте в отверстие пищевую соду (две столовые ложки) и залейте белый уксус (1 стакан). Закупорьте слив губкой или тряпкой и подождите 10 минут , затем промойте горячей водой.

, затем промойте горячей водой. Смешайте в соотношении 1:1 соду и каменную соль, высыпьте в слив. Через 30 минут залейте стаканом кипятка.

залейте стаканом кипятка. В слив насыпьте соль (1 стакан) и залейте кипятком (1,5 стакана). Через три часа промойте горячей водой в течение 5 минут.

Кроме подручных средств, вы можете убрать неприятный запах из кухонной раковины с помощью предназначенных для этого химических средств. Они устраняют засор, который чаще всего является причиной этой проблемы.

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