Почему многие хозяйки натирают сковороду солью: удивительная хитрость

Такой элементарный лайфхак поможет очистить посуду всего за несколько минут

При мойке посуды, вы можете воспользоваться доступными средствами, которые уже есть у вас в кухонном шкафу. Вместо обычного моющего средства можно использовать альтернативные натуральные продукты. Если вам нужно удалить пригоревшие остатки еды со сковородки, существует эффективное решение.

Многие продукты могут оказать большую помощь при уборке дома. Например, соль идеально подходит для успешной очистки пригоревших сковородок. Об этом пишет express.

Как очистить нагар на сковороде солью

Погрузите сковороду в горячую воду. Равномерно распределите соль по ее поверхности, особенно уделяя внимание обгоревшим участкам. После этого тщательно промойте сковороду, чтобы удалить соль.

К слову, если ни моющие средства, ни жесткие щетки не могут избавить сковороду от старого многолетнего нагара, попробуйте полезный способ с кока-колой. Он подходит для удаления самых устойчивых и буквально каменных отложений с посуды.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.