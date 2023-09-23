Салат будет как от шеф-повара: хитрости, которые помогут приготовить ресторанное блюдо

Эти хитрости улучшат вкус салата

Различные овощные салаты готовятся на каждой кухне практически каждый день. Их можно подавать на праздничный стол и на семейное угощение. Готовить такое блюдо очень легко: нужно только нарезать овощи и заправить их.

Овощные салаты невероятно полезны, однако при частом употреблении одни и те же продукты начинают надоедать. Вместе с Рixelinform расскажем об уловках шеф-поваров дорогих ресторанов, которые помогут вам сделать блюдо интересней.

Что можно добавить к овощным салатам для улучшения вкуса

Если вы хотите в блюде ощутить пикантные нотки, в салатную заправку можно добавить немного порошкового имбиря. Это сделает даже обычный салат из огурцов и помидоров более интересным и оригинальным.

Бальзамический уксус часто добавляют в овощные салаты шеф-повара в ресторанах. Попробуйте – и не пожалеете: это может улучшить вкус блюда.

Классическая горчица слишком острая для того, чтобы использовать ее для заправки салата. А вот французский вариант можно попробовать – блюдо станет значительно ярче по вкусу.

Сок лимона уже частый гость на нашей кухне, а вот о грейпфрутовом соке мы еще слышали мало. Он может изменить привычный вкус блюда и разнообразить его.

Попробуйте таким образом разнообразить салат из сырого кабачка по рецепту "Телеграфа". Вы получите невероятное удовольствие.