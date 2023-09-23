Их еще можно спасти: топ-4 способа вернуть стерильный белый цвет вашим носкам

Рассказываем, как отбелить посеревшие вещи натуральными средствами

Белые носки, безусловно, придают вашему образу свежесть и стиль. Это классика спортивного стиля, которая идеально сочетается практически с любой обувью. Но за всей этой привлекательностью стоит одна небольшая сложность — белые носки склонны быстро пачкаться и терять свою первоначальную белизну.

Однако спешить избавляться от них не стоит, отмечает news24.in.ua. Портал и предлагает несколько советов и хитростей, которые помогут вам вернуть белизну и красоту ваших белых носков, делая их такими же яркими, как в день покупки.

Чем отбелить белые носки — простые советы

Четыре самых популярных способа, как отбелить белые носки в домашних условиях:

Используйте перекись водорода . Она работает не только, как дезинфицирующее средство при повреждениях кожи, но и как отбеливающее вещество для грязных тканей. Для применения нужно развести одну ложку перекиси водорода в трех литрах воды и замочить носки в этом растворе на несколько часов. После этого переложить в стиральную машину и постирать как обычно.

. Она работает не только, как дезинфицирующее средство при повреждениях кожи, но и как отбеливающее вещество для грязных тканей. Для применения нужно развести одну ложку перекиси водорода в трех литрах воды и замочить носки в этом растворе на несколько часов. После этого переложить в стиральную машину и постирать как обычно. Второй метод — применить самую обычную поваренную соль , которая найдется на каждой кухне. Практика показала, что для достижения максимального эффекта нужно растворить минимум одну столовую ложку соли в одном литре воды. Снова замачиваем на пару часов, после этого стираем. И да, это помогает вернуть им белый цвет!

, которая найдется на каждой кухне. Практика показала, что для достижения максимального эффекта нужно растворить минимум одну столовую ложку соли в одном литре воды. Снова замачиваем на пару часов, после этого стираем. И да, это помогает вернуть им белый цвет! Еще один самый популярный способ — это использовать лимонный сок. Смешайте сок одного лимона с теплой водой в небольшой миске. Замочите в этой смеси ваши носки, выдержите их там положенное время, после чего выстирайте. Яркость белого цвета вернется, вы сразу заметите разницу.

Действующим веществом в четвертом популярном методе является обычная пищевая сода. Смешайте в миске соду с водой до консистенции пасты, натрите этой смесью особо проблемные места (например, пальцы и пятки). Оставьте на 10 минут, после чего долейте воды и замочите носки полностью. Далее, как обычно — постирать и высушить, ничего тяжелого.

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