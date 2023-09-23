Избавьтесь от плесени в ванной с помощью простых ингредиентов, которые есть у вас дома
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Не забывайте время от времени проветривать ванную комнату
Ванная комната — это одно из центральных мест дома, где чистота имеет очень важное значение. Но, к сожалению, грязь имеет свойство коварно скапливаться в туалетах, раковинах и душах, которая после превращается в плесень.
Поэтому важно знать, как эту проблему устранить, пишет портал santeplus. И сегодня мы хотим поделиться с вами простым, эффективным и, прежде всего, недорогим советом по уборке.
Как избавиться от плесени в ванной
Если вы хотите очистить ванную комнату без использования химикатов, пищевая сода и уксус по-прежнему будут идеальным решением. Вылейте эти продукты в пластиковую бутылку и сильно встряхните, пока они хорошо не перемешаются. Затем нанесите раствор на участки душа, где отчетливо видна плесень, и подождите около тридцати минут, чтобы он подействовал.
По истечении этого времени щеткой потрите поверхность, промойте теплой водой и высушите все чистой тряпкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что помогут с сыростью и высоким уровнем влаги в доме особые комнатные растения. Если разместить эти цветы в комнате, они предотвратят плесень.