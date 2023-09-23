Для чего на самом деле нужен третий отсек в стиральной машине: куда правильно сыпать порошок

Многие даже не подозревают, как пользоваться дополнительным отсеком в стиральной машине

Стиральная машина стала незаменимым предметом в каждом доме. Она значительно помогает экономить время и силы на стирку. Несмотря на то что эта техника максимально простая в пользовании, далеко не все знают обо всех ее функциях.

К примеру, мало кто задумывается о том, для чего в лотке стиральной машины сделано целых три секции. Одна обычно занята порошком, вторая — кондиционером для белья, а третья — часто не используется.

Обычно лоток, который предназначен для моющих средств, располагается с левой стороны на передней части корпуса стиральной машины. Внутри него есть три отсека, которые помечены символами I, II и цветком.

Для стирки очень грязных вещей в стиральных машинках есть цикл предварительной стирки. По сути, это еще одна стирка белья до цикла основной стирки. В этом случае порошок или гель нужно добавлять в секцию лотка, которая обычно обозначена цифрой 1 или I.

Но стоит знать, что предварительная стирка предназначена только для очень грязного белья. В большинстве случаев это пустая трата времени, денег, энергии и моющих средств, поскольку современные порошки и жидкости достаточно эффективны и без предварительной стирки.

При основной стирке порошок или гель следует добавлять в отсек, который обычно помечен знаком II. В этот же отсек следует насыпать средство для удаления пятен.

И, наконец, в отсек, который маркирован цветком или III нужно наливать кондиционер для ополаскивания.

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