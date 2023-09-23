Запах сигарет исчезнет моментально: как убрать неприятный аромат водкой

Вам не понадобится стирка, а всего 5 минут времени

Сигареты обладают одним довольно неприятным свойством, особенно для окружающих – запах табака очень быстро впитывается в одежду, и в результате сигаретный аромат может стать неприятным спутником повседневной жизни.

Чтобы не раздражать носы аллергиков, своих коллег в офисе или в общественном транспорте, можно воспользоваться одним простым лайфхаком с водкой. Вам не придется заниматься стиркой — всего лишь 5 минут, пульверизатор и спирт (любой бесцветный алкоголь), пишет ukr.media.

Как избавиться от запаха сигарет на одежде

Заполните аэрозоль спиртосодержащей жидкостью, такой как водка или спирт, и равномерно распылите ее по одежде. Спустя всего несколько минут следы табачного запаха исчезнут. Не бойтесь, алкоголем от вас пахнуть не будет, так как спирт быстро испаряется, а его запах быстро выветривается.

Помимо борьбы с сигаретами, данный метод эффективно борется и с другими неприятными запахами, проникающими в одежду. К примеру, еды или пота. Кроме того, этим же раствором можно обработать обувь (просто распылите его внутри пары).

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