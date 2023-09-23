Отрезание уголков у губки для мытья посуды: зачем это делают

Мочалка со срезанным краешком пригодится вам в быту

Многие люди стремятся экономить деньги, даже на самых маленьких вещах. Именно ради этой цели они придумывают неожиданные способы использования вещей, не ограничиваясь только их изначальным назначением, и стараются не выбрасывать даже явный мусор, чтобы дать вещам второй шанс.

Также можно сэкономить на кухонных губках, но для этого необязательно использовать их до состояния крошки, пишет vazhnoznat. Губки — это предметы, на которых накапливаются микробы, поэтому их следует регулярно менять. Тем не менее, у многих хозяек не поднимается рука выбрасывать качественную и внешне чистую губку.

Как использовать кухонную мочалку

Чтобы дать губке вторую жизнь после того, как она выполнит свой долг, можно просто отрезать у нее один уголок и использовать ее для различных бытовых нужд. Это станет "меткой" для мочалки, и вы сможете предупредить всех членов семьи о ее уже другом назначении.

Больше никто не сможет перепутать ту губку, которая используется исключительно для мытья посуды и ту, которой вы, возможно, решите использовать для очищения унитаза. Такая мочалка послужит полезным инструментом также для уборки плитки, плинтусов, велосипеда, а также для удаления грязи с обуви и других задач в быту.

Ранее мы писали, зачем класть губку в мыльницу. Этот трюк поможет облегчить хозяйство.