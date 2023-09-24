Укр

Яйца нужно хранить острым или тупым концом вниз: почти никто не знает ответа

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Храните ваши продукты правильно
Храните ваши продукты правильно. Фото tsn.ua

Так ваши яйца будут храниться дольше

Яйцо – это не просто ингредиент для завтрака, а настоящий суперпродукт, наполненный кучей витаминов и минералов. Для того чтобы яйца долго оставались свежими, их нужно правильно хранить. И если мы уже разбирались, с вареными яйцами, то с сырыми еще есть вопросы.

Большинство хранят яйца в специальном лотке холодильника. Задумывались ли вы, как правильно их размещать — острым концом вниз или вверх. Вместе с "На пенсії" расскажем, какое это имеет значение и как правильно хранить продукт.

Как правильно хранить яйца в лотке

Для правильного хранения яиц нужно устанавливать в лоток так, чтобы острые концы находились внизу. Именно такое расположение продукта поможет продлить срок хранения яиц.

Объяснение этому достаточно просто. В таком положении желток находится по центру яйца.

К тому же, если разместить яйцо таким образом, в тупом конце находится много пор. Именно так можно обеспечить полноценное поступление кислорода.

Если разместить яйца острым концом вверх, то воздушный мешочек (он находится с другого конца) окажется внизу. В результате к белку могут попасть опасные микроорганизмы и бактерии. Они могут негативно влиять не только на срок хранения, но и на наше здоровье в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заморозить яйца на зиму. Так вы сохраните время и деньги.

Теги:
#Яйца #Лайфхак