Яйца нужно хранить острым или тупым концом вниз: почти никто не знает ответа
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Так ваши яйца будут храниться дольше
Яйцо – это не просто ингредиент для завтрака, а настоящий суперпродукт, наполненный кучей витаминов и минералов. Для того чтобы яйца долго оставались свежими, их нужно правильно хранить. И если мы уже разбирались, с вареными яйцами, то с сырыми еще есть вопросы.
Большинство хранят яйца в специальном лотке холодильника. Задумывались ли вы, как правильно их размещать — острым концом вниз или вверх. Вместе с "На пенсії" расскажем, какое это имеет значение и как правильно хранить продукт.
Как правильно хранить яйца в лотке
Для правильного хранения яиц нужно устанавливать в лоток так, чтобы острые концы находились внизу. Именно такое расположение продукта поможет продлить срок хранения яиц.
Объяснение этому достаточно просто. В таком положении желток находится по центру яйца.
К тому же, если разместить яйцо таким образом, в тупом конце находится много пор. Именно так можно обеспечить полноценное поступление кислорода.
Если разместить яйца острым концом вверх, то воздушный мешочек (он находится с другого конца) окажется внизу. В результате к белку могут попасть опасные микроорганизмы и бактерии. Они могут негативно влиять не только на срок хранения, но и на наше здоровье в целом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как заморозить яйца на зиму. Так вы сохраните время и деньги.