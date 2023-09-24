Голуби улетят с балкона как ошпаренные: гениальный лайфхак с детской игрушкой

Избавиться от навязчивых птиц поможет резиновая игрушка

Обитающие на балконе голуби становятся большой проблемой для хозяев жилища. Эти птицы оставляют после себя фекалии, которые мало того что не гигиеничны, так еще и часто повреждают поверхность. Также голуби являются переносчиками различных заболеваний, таких как сальмонеллез, микоз и орнитоз. Многие заболевания могут передаваться человеку при прямом контакте или контакте с фекалиями, пишет dompelenpomyslow.

Неудивительно, что многие люди пробуют все возможные способы отпугнуть голубей с балкона. Некоторые используют фигурки птиц, которые на самом деле не пугают голубей. Ультразвуковые отпугиватели эффективны, но могут создать проблему для домашних животных.

Но есть еще один эффективный способ отпугивания голубей с балкона. Он потребует немного материальных затрат. Необходимо приобрести резиновую змею.

Птицы боятся змей как потенциальных хищников, угрожающих их жизни. Некоторые виды птиц могут от них отбиться, но голуби относятся к числу тех, кто предпочитает держаться на расстоянии и убегает.

В магазине игрушек купите яркую резиновую змею, которую будет видно издалека. Повесьте ее на перила балкона. Чтобы игрушка не упала, ее можно дополнительно закрепить кабельными стяжками.

Змея будет действовать отпугивателем голубей. Увидев, кто охраняет ваш балкон, они предпочтут облетать его стороной и выберут другое место для отдыха или строительства гнезда.

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