Этот вкусный продукт избавит от муравьев в квартире: чем накормить насекомых

Если в доме есть проблема с муравьями, то в борьбе с ними не обязательно использовать сильные химикаты

Несмотря на то, что существует множество ядовитых репеллентов от муравьев, многие домовладельцы ищут им натуральную альтернативу, чтобы обеспечить безопасность членов семьи и домашних животных. Оказывается, бороться с нашествием муравьев в доме можно с помощью арахисового масла.

Благодаря аппетитному запаху и текстуре арахисового масла можно приготовить эффективную приманку для муравьев и уничтожить целые колонии.

Чтобы сделать приманку для муравьев, вам понадобятся: арахисовое масло, немного буры и пищевой соды, а также миска и ложка, чтобы смешать ингредиенты. Обращайтесь с бурой осторожно, так как в больших количествах она может быть токсичной для животных и людей.

Смешайте в миске столовую ложку арахисового масла с половиной чайной ложки порошка буры и небольшим количеством пищевой соды. Поместите небольшое количество смеси арахисового масла и буры на кусочки картона или одноразовые контейнеры в местах, где муравьи наиболее активны. Насекомых привлечет запах арахисового масла, и они, сами того не зная, принесут ядовитую приманку обратно в колонию, эффективно уничтожая всю популяцию.

Другой вариант — ловушка для муравьев. Потребуется бутылка или небольшая одноразовая миска, арахисовое масло, немного вазелина.

Поместите небольшое количество арахисового масла в пластиковый контейнер, его запах привлечет муравьев. Покройте внутренние стенки контейнера тонким слоем вазелина, который задержит насекомых внутри.

Размещайте ловушки в местах с большим количеством муравьев, например, на столешницах, подоконниках или рядом с муравьиными тропами. Как только вы поймаете достаточно муравьев, осторожно достаньте контейнер, высыпьте его содержимое в мешок для мусора и очистите его, прежде чем использовать повторно.

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