Вот почему многие кидают в бачок унитаза лимонную кислоту

Она легко справляется даже со сложными случаями

Унитаз может оставаться идеально чистым не только в тот момент, когда его доставили только что из магазина. Знание об эффективных методах очистки от загрязнений, а также умение предотвращать появление налета на сантехнике, позволят поддерживать безупречную чистоту в туалете очень долго.

Наиболее распространенной причиной образования известковых налетов в виде желтых разводов в унитазе чаще всего является повышенная жесткость воды. Опытные хозяйки нашли способ справиться с этой проблемой, пишет prostoway. Оказывается, лимонная кислота прекрасно справляется с излишней жесткостью воды.

Как использовать лимонную кислоту для чистки унитаза

Если вы не хотите тратить много времени на чистку унитаза, можно воспользоваться эффективным приемом с использованием лимонной кислоты. Просто добавьте две столовые ложки лимонной кислоты в сливной бачок. Эта кислота помогает предотвратить образование известкового налета и служит своеобразной профилактикой.

Также можно добавить немного перекиси водорода в сам унитаз. Это замедлит рост бактерий, что помешает им размножаться и предотвратит загрязнение унитаза.

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