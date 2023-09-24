Что добавить при перекопке огорода осенью: получите плодородную почву и убьете все болезни

До наступления морозов нужно успеть подготовить "квадраты" на участке к зиме

Опытные дачники осенью перекапывают участок. С помощью нехитрой манипуляции вы улучшите качество почвы в саду или на огороде.

Чтобы земля была плодородной, а все инфекции исчезли, важно внести при перекопке удобрения. Об этом пишет Телеграм-канал "Садовник".

Так, под осеннее перекапывание дачникам рекомендуется добавлять шесть полезных удобрений. Так вы обеспечите почву необходимыми питательными веществами.

Навоз – такое удобрение улучшит структуры почвы и поспособствует образованию гумуса. Лошадиный навоз вносят один раз в 3-4 года независимо от типа грунтов в объеме 300-400 кг на сотку. Коровий – около 500 кг. Свежий навоз используют только на незанятом участке, иначе есть риск ожога корней.

Компост – еще один удачный вариант "добавки". Лучше всего использовать компост после 1-2 лет созревания. Двух ведер хватит на одни квадратный метр. Более того, вещество подойдет для подкормки осени даже на неперекопанном участке.

Не стоит забывать осенью о сидератах. Во-первых, следует перекопать сидеральный участок. Если растения достигли выше 10 см, то рекомендуется срезать верхнюю часть и оставить так до весны.

Торф – незаменимый помощник огородников, который повысит плодородие, улучшит структуру почвы и ее устойчивость к патогенам. Дозы в 30-40 кг достаточно для одного "квадрата" земли.

Минеральные удобрения, конечно, тоже могут применяться в осенние месяцы. Обязательно изучайте состав и инструкции к конкретному препарату. Обычно вносится 10-40 кг на сотку. Кроме того, не лишним будет подкормка фосфоритной и костной мукой, суперфосфатами.

Древесный пепел подойдет для удобрения тяжелых глинистых и суглинистых почв. В другом случае оставьте пепел для весны. На каждый квадратный метр высыпают по два стакана вещества. Удобрение пеплом повторяют каждые 2-3 года.

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