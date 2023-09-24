Пауки будут боятся вашего дома: два натуральных запаха, которые их отпугнут

Чтобы отвадить пауков, не спешите тратить деньги на химикаты

Осенью в наши жилища чаще пробираются вездесущие пауки, но с ними легко справиться даже без применения химических средств. Против паразитов отменно сработают натуральные травы, которые заодно наполнят ваш дом приятным ароматом.

Чтобы избавиться от пауков, используется два запаха, которые им ненавистны. Речь идет о лаванде и мяте, передает материал The Sun.

Во-первых, пауки терпеть не могут лаванду, так что не захотят находиться рядом с ее запахом. Для этого вы можете воспользоваться эфирным маслом. Добавьте несколько капель в кондиционер для белья или на наволочки, чтобы аромат распространился по дому. Альтернатива: положите горсть сушеной лаванды в пакетик в ящике стола.

Во-вторых, не менее эффективен в борьбе с пауками свежий запах мяты. Зажгите свечу с ароматом мяты или добавьте свежую мяту в блюда. Другой способ: нанести на ватный диск масло перечной мяты и протереть ими подоконники, чтобы паукообразные не могли проникнуть в ваш дом.

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