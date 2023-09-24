Кастрюля будет сиять: каким самодельным раствором убрать белый налет

Жесткая вода может загрязнить кастрюли, но это легко исправить

Известковый налет может оседать не только на кране в кухонной мойке, а и покрывать посуду. На кастрюлях нередко появляются белые пятна и разводы, к счастью, с ними легко справиться.

Чтобы очистить сковороду от любых пятен белого цвета, воспользуйтесь доступным самодельным средством. Об эффективном лайфхаке говорится в материале The Sun.

Так, белые отложения могут образовываться на кастрюлях из нержавеющей стали. Чтобы вернуть посуде чистоту и блеск, необязательно тратит деньги на магазинную бытовую химию. В вашем кухонном шкафу точно найдется ключевой ингредиент для действенного раствора, который легко приготовить своими руками.

Избавиться от водяных пятен или белой пленки, вызванной жесткой водой на кастрюлях из нержавеющей стали, проще некуда. Вам нужно смешать в кастрюле одну часть уксуса с тремя частями воды. После этого доведите смесь до кипения, остудите, а затем промойте водой с моющим средством. Такой нехитрый алгоритм обеспечит посуде отличный вид, а на белый налет не останется и намека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отмыть кафель на кухне. С помощью ловкого трюка вы уберете самый страшный жир.